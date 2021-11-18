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Мы размышляем о политическом бойкоте олимпиады в Китае, - Байден

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Мы размышляем о политическом бойкоте олимпиады в Китае, - Байден
Дипломатический бойкот США зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году - среди возможных вариантов действий Вашингтона, заявил в четверг американский президент Джо Байден.

"Это тот (вариант – ред), который мы сейчас рассматриваем", - приводит телеканал CNBC слова Байдена на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В минувший вторник газета The Washington Post сообщила, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США, как ожидается, не приедут на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года. По информации газеты, Байден обеспокоен "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по правам человека в целом".

Олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года. Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    перенесли в Китай вместе с Европой больше половины своего производства и технологий - выкормили монстра, а теперь бойкот олимпиады..
    - умненькие какие..
  • Nick Valentine
    Що він зробив? рф і китай замикають у кільце! Союзи AUKUS і QUAD, Україна, Польша, країни Балтії. Все це - це фронт, кільце навколо авторитаризму. Ні на чому з цього не буде поставлено хреста, бо тоді все інше втратить сенс
  • Colt
    На фоне войны и ковидной истерии спорт как-то пох.
    Пусть Китай там как-то сам с собой ...
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