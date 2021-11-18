Главные новости 18 ноября: новые документы по делу "вагнеровцев", покушение на министра Лещенко

Журналистка обнародовала документы о подготовке и проведении операции по задержанию боевиков "Вагнера", министра агрополитики Лещенко хотели убить, Украина больше не получает электроэнергию из Беларуси, - главные новости 18 ноября.

Новые документы по делу "вагнеровцев"

Журналистка Янина Соколова обнародовала доклад начальника ГУР Василия Бурбы и отчет о проведении спецоперации. Она утверждает, что документы подбросили на флешке в ее офис.

Покушение на министра агрополитики Лещенко

Гражданин США и гражданка Украины хотели смерти Романа Лещенко, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Их претензии к Лещенко никак не связаны с деятельностью в должности министра – американец имел к нему имущественные претензии. Преступление удалось раскрыть случайно. Подозреваемые находятся в СИЗО, им грозит пожизненное. Это покушение для Лещенко - не первое, он находится под государственной охраной.

Леросу избрали меру пресечения

Прокурор хотел, чтобы депутата упрятали под домашний арест, но судья вместо этого назначил личное обязательство. Лерос недоволен: он должен сдать загранпаспорт, а потому не сможет отправляться в командировку за пределы страны. Депутат намерен обжаловать решение.

Лидера антивакцинаторов Стахива отправили в СИЗО

Остап Стахив может выйти под залог, если найдет 998 тыс. грн. Иначе проведет не менее 2 месяцев в СИЗО. На суд по избранию меры пресечения он не явился, поэтому его доставили принудительно - из больницы в Закарпатье.

Саакашвили потерял сознание, его перевели в реанимацию

Экспрезидент Грузии упал на выходе из комнаты для свиданий после встречи с адвокатом. Его пришлось вынести на носилках. Саакашвили поместили в реанимацию, его состояние стабилизировалось.

Украина больше не получает электроэнергию из Беларуси

С 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

Шон Пенн побывал в зоне ООС

Он посетил пострадавший от обстрелов населенный пункт и пообщался с украинскими военнослужащими. Теперь собирается снять документальный фильм об Украине.