Путин и Байден планируют обсудить НАТО и Украину, - Песков

Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к проведению переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая может пройти в формате онлайн-встречи еще в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам пресс-секретаря Путина, конкретных сроков этой встречи еще нет, однако уже состоялся предварительный разговор по этому поводу между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Разговор состоялся для сверки часов по основным вопросам в духе Женевы и в контексте подготовки возможных контактов на самом высоком уровне", - сказал Песков.

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Установленных сроков этих запланированных контактов нет, они зависят от графиков двух президентов и того, какой именно формат переговоров они выберут — онлайн или личную встречу.

Представитель Кремля также добавил, что темами переговоров Путина и Байдена станут, в частности, Украина и НАТО.

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