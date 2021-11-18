Путин и Байден планируют обсудить НАТО и Украину, - Песков
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По словам пресс-секретаря Путина, конкретных сроков этой встречи еще нет, однако уже состоялся предварительный разговор по этому поводу между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
"Разговор состоялся для сверки часов по основным вопросам в духе Женевы и в контексте подготовки возможных контактов на самом высоком уровне", - сказал Песков.
Установленных сроков этих запланированных контактов нет, они зависят от графиков двух президентов и того, какой именно формат переговоров они выберут — онлайн или личную встречу.
Представитель Кремля также добавил, что темами переговоров Путина и Байдена станут, в частности, Украина и НАТО.