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Парламент Австрии единогласно лишил экс-канцлера Курца депутатского иммунитета

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Парламент Австрии единогласно лишил экс-канцлера Курца депутатского иммунитета
Национальный совет Австрии единогласно лишил экс-канцлера Себастьяна Курца депутатского иммунитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает австрийский телеканал ORF.

Прокуратура по экономическим и коррупционным расследованиям ведет против бывшего канцлера расследование по подозрению в коррупции, его подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы, искусственно скорректированные в его пользу, что позволило ему добиться должности лидера Австрийской народной партии и канцлера.

Сам Курц говорит, что заинтересован в скорейшем прояснении ситуации и отрицает обвинения.

Обыски, в том числе в австрийской федеральной канцелярии, в штаб-квартире партии экс-канцлера и министерстве финансов прошли 6 октября. Из-за угрозы вотума недоверия Курц подал в отставку, но сохранил за собой должность главы партии и стал председателем парламентской фракции.

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Топ комментарии

  • Dust
    на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.

    Слуга австрійського народа
  • Santyago Mendes
    между прочим друг Путена
  • НБ
    А я все думаю у кого ж наші "соціологи" вчаться "штучно скориговувати"? Хоча ... може це вони уже у нас перейняли? Ми ж "новачки в соціології"! Перший випуск 50 соціологів в Україні відбувся в КДУ лише напередодні розвалу совка - в 1991 році. З того часу "хижі до бабла" "соціолухи" не гребують фальсифікацією соціологічних досліджень на користь партій, підприємств і навіть окремих осіб... "А чьо здєсь такова? Кто платіт тот і музику заказиваєт..."
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