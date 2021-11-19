Повышение минимальной зарплаты врачам и медперсоналу запланировано на 2022 год, - Арахамия

Минимальные зарплаты врачей и медперсонала возрастут в следующем году, согласно госбюджету 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, согласно государственному бюджету на 2022 год, минимальная зарплата медперсонала будет составлять 13 тыс. грн, а минимальная зарплата врача - 20 тыс. грн.

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