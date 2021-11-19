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Повышение минимальной зарплаты врачам и медперсоналу запланировано на 2022 год, - Арахамия

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Повышение минимальной зарплаты врачам и медперсоналу запланировано на 2022 год, - Арахамия
Минимальные зарплаты врачей и медперсонала возрастут в следующем году, согласно госбюджету 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, согласно государственному бюджету на 2022 год, минимальная зарплата медперсонала будет составлять 13 тыс. грн, а минимальная зарплата врача - 20 тыс. грн.

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  • Настя Мозгова
    А зарплата учителей 4000$
  • Dust
    ".... и бесплатно покажет кино"
  • Кардан_вал
    Дивлячись на пики Арахамії, Стефанчука та інших шизоїдів, я згадую слова проф. Преображенського: "Біда нашої країни в тому, що деякі люди приймають закони замість того, щоб приймати пігулки..."
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