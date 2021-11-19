Зеленский подписал указ о присуждении премии имени Патона

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №585/2021 опубликован на сайте Президента.

"В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 4, пункта 2 статьи 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины" постановляю утвердить прилагаемые: описание Почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона; рисунок Почетного знака лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона; описание Диплома лауреата Национальной премии Украины имени Бориса Патона", - говорится в документе.

Указом установлено осуществлять присуждение премии по результатам конкурса, проведенного Комитетом по Государственным премиям Украины в области науки и техники в соответствии с Положением о Государственной премии Украины в области науки и техники, утвержденным указом Президента Украины от 31 мая 2016 года № 230.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

17 ноября Кабинет Министров одобрил проект указа Президента о национальной премии имени Бориса Патона.

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