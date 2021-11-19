Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию столкновения на Донбассе. За сутки - 5 обстрелов со стороны войск РФ, боевых потерь нет, - штаб ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Каменки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Пивденного вражеские войска обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 19 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.