Резников обсудил с главой Пентагона Остином, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России

Украине нужна "вакцина" против агрессии России, а именно - реальные действия, которые могут предотвратить эскалацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны в релизе о встрече министра обороны Алексея Резникова и главы Пентагона Ллойда Остина.

После встречи Резников заявил, что, в частности, обсуждал с Остином, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны России.

"Кремль имеет высокие и толстые стены и им тяжело услышать слова беспокойства и призывы к диалогу. Однако они хорошо понимают действия, особенно инициативные. Это как своеобразная вакцинация от опасного вируса агрессии, который мутирует и возвращает мир в состояние холодной войны. Состоится ли это - в значительной степени зависит от единства и решимости цивилизованного мира остановить агрессора. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить Соединенные Штаты за их эффективную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - подчеркнул Резников.

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В свою очередь Остин заявил, что США привержены поддержке Украины во внедрении реформ в оборонном секторе.

Напомним, что встреча украинской и американской делегаций длилась около трех часов. Резников заявил, что Украина ценит партнерство с США по противостоянию российской агрессии и намерена его развивать. По его словам, Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы у украинских границ.