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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 20 050 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Более 22 млн прививок от COVID-19 сделаны с начала вакцинальной кампании в Украине.

За сутки 18 ноября в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 01 зафиксированы 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 553, медработников)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 01 294 320 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 госпитализированы – 3637 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 летальных исходов – 725;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 выздоровели – 22 304 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 заболели – 3 304 058 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 выздоровели – 2 726 521 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 летальных исходов – 80 231;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 03 проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведены 22 105 972 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни оюной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели 13

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Топ комментарии

  • Zadrali Zadrali
    Если вы слабый престарелый чахлык, вам надо вакцинироваться. Если вы задрот-компьютерщик, который целый день пялится в монитор и отрывает свой зад от компьютерного кресла, только чтобы пожрать, вам тоже надо вакцинироваться! И даже если вы качок спортзальный на анаболиках, вам тоже надо вакцинироваться. Но если вы ведёте активный образ жизни, много двигаетесь, не курите, из спиртных употребляете вино по праздникам, правильно питаетесь качественной пищей, кроме того принимаете специальные витаминные комплексы пару раз в год, то вакцина, как минимум вам не поможет, а как максимум ослабит ваш сильный сбалансированный иммунитет. Делайте все с умом! И будете здоровы
  • Fantomas
    если учесть соотношение - количество населения и смертей, то Украина действительно как говорил зеленский Чемпион, только не по лечению, а по смертности во всем мире

    Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
    США 333 млн, смертей 1200 в сутки
    Украина 43 млн - смертей 750 в сутки

    т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше

    зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
    его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
  • Zadrali Zadrali
    Настало время очешуительных историй про своих знакомых, друзей друзей друзей и т.д. )) а как вы определили, что он не заболел именно благодаря вакцине? )) Он пробовал пожить без вакцины? Наверняка пробовал. И тоже не заболел. Тогда зачем было колоть мельдоний для иммунитета? По приколу?)))
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