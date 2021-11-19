В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 20 050 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 19 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Более 22 млн прививок от COVID-19 сделаны с начала вакцинальной кампании в Украине.

За сутки 18 ноября в Украине:

зафиксированы 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 553, медработников)

294 320 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3637 человек;

летальных исходов – 725;

выздоровели – 22 304 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года официальное количество жертв COVID-19 в Украине может достичь 100 тыс., - НАН

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 304 058 человек;

выздоровели – 2 726 521 человек;

летальных исходов – 80 231;

проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведены 22 105 972 прививки.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни оюной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.











