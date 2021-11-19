В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Более 22 млн прививок от COVID-19 сделаны с начала вакцинальной кампании в Украине.
За сутки 18 ноября в Украине:
зафиксированы 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 553, медработников)
294 320 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3637 человек;
летальных исходов – 725;
выздоровели – 22 304 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 304 058 человек;
выздоровели – 2 726 521 человек;
летальных исходов – 80 231;
проведено ПЦР-тестирований – 15 461 886.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведены 22 105 972 прививки.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни оюной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.