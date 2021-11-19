Саакашвили собираются этапировать из тюремной больницы, - грузинские СМИ

Грузинские СМИ сообщают, что готовится этапирование бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюремной больницы, предположительно в военный госпиталь города Гори.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На территории Глданской тюрьмы, отмечают СМИ, находятся министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", а у ворот тюрьмы в автомобиле находится мать экс-президента Гиули Аласания.

Брат политика Гиоргий Саакашвили сообщил журналистам, что он прибыл к тюрьме в связи с распространившейся информацией о якобы переводе Михаила Саакашвили в госпиталь.

"Главное - спасти жизнь Миши", - сказал он.

Кроме того, СМИ отмечают, что на территорию Глданской тюрьмы въехал реанимобиль.

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Ранее сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.