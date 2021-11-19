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Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 19 ноября в мире зарегистрировали 605 339 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8067 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 256 382 734 случая инфицирования, из них 605 339 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 148 008 человек, из них 8067 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 231,6 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 725 человек, зафиксированы 20 050 новых случаев заражения, 22 304 человека выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 8-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Топ комментарии

  • Fantomas
    если учесть соотношение - количество населения и смертей, то Украина действительно как говорил зеленский Чемпион, только не по лечению, а по смертности во всем мире

    Ведь взять росию там 143 млн, смертей 1200 в сутки
    США 333 млн, смертей 1200 в сутки
    Украина 43 млн - смертей 750 в сутки

    т.е. если б у нас было населения как в США, то у нас было б по 6000 умерших в сутки.. и тут стоит учесть что эта цифра 750 официальная, реальная она в 2 раза больше

    зеленский должен ответить за этот геноцид украинского народа!
    его решение было пускать деньги вместо медицины в дороги и велике крадивництво.. вместо работы по спасению населения он то пиво пьёт, то отдыхает в Оманах на свои офшоры по 10 раз в год
  • Александр Науменко de9a367b
    Еще немного и будем на первом, зебилы поднажмите
  • Fantomas
    пусть в Киеве в Жуляны заедет *****..
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