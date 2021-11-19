Новости

Четыре ребенка и их родители погибли в Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за возгорания холодильника, - ГСЧС

4 14163
Четыре ребенка и их родители погибли в Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за возгорания холодильника, - ГСЧС
В Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за короткого замыкания в холодильнике с последующим возгоранием погибли шесть человек, среди них четыре ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в утреннем отчете ГСЧС.

"18 ноября в с. Марьяновка Хмельницкого района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления продуктами горения (короткое замыкание в холодильнике с последующим его возгоранием), погибли шесть человек, среди них четыре ребенка (2010-2015 г. р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС.

Также смотрите: Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    якийсь жах. слів нема.
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ласковый зверь
    Лет 10 назад в соседней квартире была такая же история, я как раз ехал с работы и позвонила жена. Прибежал, обесточил квартиру и давай заливать. Благо никто не пострадал. Приехавшим пожарным оставалось только составить акт.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости