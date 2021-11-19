Четыре ребенка и их родители погибли в Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за возгорания холодильника, - ГСЧС

В Винницкой области в результате отравления продуктами горения из-за короткого замыкания в холодильнике с последующим возгоранием погибли шесть человек, среди них четыре ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в утреннем отчете ГСЧС.

"18 ноября в с. Марьяновка Хмельницкого района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления продуктами горения (короткое замыкание в холодильнике с последующим его возгоранием), погибли шесть человек, среди них четыре ребенка (2010-2015 г. р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС.

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