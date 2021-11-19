Россия должна сделать больше, чтобы доказать, что она не представляет угрозы для международного сообщества, - Украина в ОБСЕ

В Кремле уверяют об отсутствии угрозы со стороны России, однако эти слова не соответствуют реальности и РФ продолжает удерживать мощную наступательную группировку у границы с Украиной.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия ни для кого не представляет угрозы". Таким образом Москва пытается успокоить международное сообщество по поводу перемещения ее вооруженных сил в непосредственной близости от границы с Украиной. Однако после того, как Россия оккупировала около 7% территории Украині, а ее агрессия уже унесла жизни многих тысяч украинских граждан, нужно сделать больше, чтобы доказать, что Россия не представляет угрозы", - пояснил он.

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По словам Цимбалюка, "слова и обещания должны соответствовать хорошей политической воле по выполнению обязательств по Минским соглашениям и реальным действиям по деэскалации ситуации на местах".

"Российская Федерация уже прекратила временную оккупацию Крыма? Или, может, наконец-то принято решение прекратить вооруженную агрессию в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины? Признала ли Москва свою ответственность за конфликт и предоставила ли гарантии неповторения агрессивных действий? Или Российская Федерация отказалась от планов нового военного наступления на Украину?", - подчеркнул он.

"Реальность говорит о противоположном. Российские вооруженные силы удерживают постоянную мощную наступательную группировку на территории Украины. ...С 2014 года Россия систематически готовит военную инфраструктуру в приграничных с Украиной районах, и временно оккупированные Донбасс и Крым, вместе с сильно милитаризованными районами Черного и Азовского морей, уже превращены в военные форпосты России на суверенной территории Украины. Учитывая это, России понадобятся только дни, чтобы передислоцировать личный состав и начать новую полномасштабную атаку. Это реальность", - подытожил Цимбалюк.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

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