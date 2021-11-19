В Конгресс США внесли резолюцию, предлагающую не признавать Путина президентом после 2024 года. ДОКУМЕНТ

В Конгресс США была внесена резолюция, которая предлагает не признавать Владимира Путина президентом Российской Федерации, если он примет участие в выборах 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", авторами документа стали сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса Стив Коэн и его заместитель Джо Уилсон. Стив Коэн является членом демократической партии, а Джо Уилсон представляет республиканцев.

"Выражая мнение Палаты представителей — любые попытки президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на должности после 7 мая 2024 года гарантируют непризнание со стороны США", – говорится в тексте документа.

В резолюции конгрессмены отметили, что Путин остается президентом длительное время из-за фальсификаций и многочисленных нарушений на выборах. Поэтому после мая 2024 года, когда в России пройдут очередные выборы, он не может быть признан президентом.

Также члены Конгресса отметили, что референдум по внесению поправок в Конституцию, позволяющих Путину еще дважды избираться на пост президента, также был проведен с рядом нарушений.

В частности, было много сообщений о принуждении к голосованию, многократном голосовании, нарушении избирательной тайны, одностороннем освещении в СМИ, фальсификациях. Также вызывает недоверие тот факт, что российские власти не пригласили достаточное количество международных наблюдателей.

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"США принципиально выступают против конституционных поправок, позволяющих действующим президентам продлить срок их полномочий, особенно в контексте, где необходимые условия для свободных и справедливых демократических процессов отсутствуют", — говорится в резолюции.

Напомним, Владимир Путин впервые стал президентом Российской Федерации в 2000 году, в 2004 году он начал вторую каденцию. В 2008 году Путина в должности сменил Дмитрий Медведев.

Однако уже на следующих выборах в 2012 году победу снова одержал Владимир Путин. Третий президентский срок продолжался до 2018 года.

Четвертая каденция Путина началась в 2018 году и закончится в 2024 году.









