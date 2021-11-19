У нас много вопросов к власти относительно выплаты средств за вакцинацию, - Рудик

Есть много вопросов, как будет работать система выплаты "тысячи", которую обещал президент Владимир Зеленский вакцинированным украинцам.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР в пятницу сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Выделено три миллиарда тем, кто вакцинировался двумя дозами. Я напомню, что на данный момент таких людей в Украине 9 миллионов. То есть нужно 9 миллиардов гривен. Где брать еще 6 миллиардов, власть пока не объясняет. Так что эти деньги получат далеко не все ", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выплату тысячи Зеленского может потребоваться 15 млрд грн: пока планируем выделить 6 млрд грн, - "слуга народа" Пидласа

По словам нардепа, пока неясно, как будут выбирать "предприятия, где можно будет рассчитаться этой тысячей".

"Я сегодня задаю вопрос премьер-министру: а когда наши власти сначала будут думать, разрабатывать план, а потом сообщать о нем людям?" - отметила Рудик.

Также смотрите: Тысяча гривен за вакцинацию будут выплачены на виртуальные платежные карточки через приложение "Дія", - Шмыгаль. ВИДЕО

Она также отметила, что парламент не рассматривает ресурсный законопроект 5600, потому что у монобольшинства нет голосов. "Это, на самом деле, хорошая новость… Этот законопроект направлен на повышение налогов для малого и среднего бизнеса. Фракция "Голос" оппонирует этому законопроекту. Мы за него не будем голосовать", - пообещала политик.