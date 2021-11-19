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Путин наградил главу МИД Венгрии Сийярто "орденом Дружбы"

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Путин наградил главу МИД Венгрии Сийярто "орденом Дружбы"
Президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто "орденом Дружбы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента страны-агрессора.

Сийярто наградили за "большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества".

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, который вступил в силу 28 сентября 2017, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Позже в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились еще больше после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье

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Топ комментарии

  • MyronMaG mm
    Красномовнішого клейма не придумаєш!
  • Vedana
    Ото ж ти, *****, і відпрацьовуєш справно. Зараза така.
  • Орест Орест
    Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу!
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