Путин наградил главу МИД Венгрии Сийярто "орденом Дружбы"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ президента страны-агрессора.
Сийярто наградили за "большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества".
Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, который вступил в силу 28 сентября 2017, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Позже в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.
Отношения Украины и Венгрии ухудшились еще больше после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье