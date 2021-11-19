Зеленский уволил Полоскова и назначил Добромильского и.о. главы Закарпатской ОГА, - указы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности и временном возложении его обязанностей на заместителя председателя ОГА Петра Добромильского.