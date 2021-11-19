Зеленский уволил Полоскова и назначил Добромильского и.о. главы Закарпатской ОГА, - указы
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности и временном возложении его обязанностей на заместителя председателя ОГА Петра Добромильского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №587/2021.
"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.
В указе №588/2021 сообщается: "Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича".
Напомним, ранее глава Закарпатской ОГА Полосков написал заявление об увольнении. Вместе с ним ушшли три заместителя.