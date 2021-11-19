Ситуация на польско-белорусской границе - это первый этап спецоперации России, - Монастырский. ВИДЕО
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заявил глава МВД Денис Монастырский на Часе вопросов правительству в ВР.
По его словам, ситуация на границе Польши и Беларуси является первым этапом спецоперации России.
"Второй и следующий зависит от реакции мирового сообщества, в первую очередь, стран ЕС и НАТО. Можно спрогнозировать, что в Кремле будут пытаться использовать дестабилизирующую ситуацию вовсю и нанести максимальный репутационный ущерб, как ЕС, так и нашему государству. Мы не исключаем: существует возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов. Мы к этому готовимся системно и основательно - выстраиваем систему реагирования на вызовы, консолидируем государственные институции, общественность, международное сообщество", - подчеркнул руководитель МВД.
По его словам, для защиты государственной границы при необходимости Министерство внутренних дел будет действовать максимально гуманно с соблюдением всех норм международного права, но не допустит посягательства на жизнь и здоровье правоохранителей, а также немотивированной агрессии со стороны провокаторов.