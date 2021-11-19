Новости

Ситуация на польско-белорусской границе - это первый этап спецоперации России, - Монастырский. ВИДЕО

11 91429
Существует возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заявил глава МВД Денис Монастырский на Часе вопросов правительству в ВР.

По его словам, ситуация на границе Польши и Беларуси является первым этапом спецоперации России.

"Второй и следующий зависит от реакции мирового сообщества, в первую очередь, стран ЕС и НАТО. Можно спрогнозировать, что в Кремле будут пытаться использовать дестабилизирующую ситуацию вовсю и нанести максимальный репутационный ущерб, как ЕС, так и нашему государству. Мы не исключаем: существует возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов. Мы к этому готовимся системно и основательно - выстраиваем систему реагирования на вызовы, консолидируем государственные институции, общественность, международное сообщество", - подчеркнул руководитель МВД.

По его словам, для защиты государственной границы при необходимости Министерство внутренних дел будет действовать максимально гуманно с соблюдением всех норм международного права, но не допустит посягательства на жизнь и здоровье правоохранителей, а также немотивированной агрессии со стороны провокаторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При необходимости Рада должна быть готова ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, - Монастырский

Топ комментарии

  • Дмитрий Капитун
    Не треба винаходити велосипед: поляки вже показали, як треба діяти у випадку силових спроб перетнути кордон. Вчіться, готуйте водомети та інші спецзасоби.
  • Дмитрий Капитун
    Проблема в тому, що навіть у нас, де восьмий рік йде війна, значна частина "населення" цього не розуміє. Російських товарів в магазинах повно, на ЗАЗі збирають Лади, на виборах голосують за акторів, виступавших в москві під час війни, кумів х...ла та інший непотріб. А Ви хочете, щоб Європа зрозуміла... вони ще далі від окопів, їм глибоко пофігу навіть на очевидні речі.
  • fg cbn
    Всё очевидно. Как и сейчас, несколько лет ранее кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
    Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости