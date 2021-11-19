Ситуация на польско-белорусской границе - это первый этап спецоперации России, - Монастырский. ВИДЕО

Существует возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, заявил глава МВД Денис Монастырский на Часе вопросов правительству в ВР.

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По его словам, ситуация на границе Польши и Беларуси является первым этапом спецоперации России.

"Второй и следующий зависит от реакции мирового сообщества, в первую очередь, стран ЕС и НАТО. Можно спрогнозировать, что в Кремле будут пытаться использовать дестабилизирующую ситуацию вовсю и нанести максимальный репутационный ущерб, как ЕС, так и нашему государству. Мы не исключаем: существует возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов. Мы к этому готовимся системно и основательно - выстраиваем систему реагирования на вызовы, консолидируем государственные институции, общественность, международное сообщество", - подчеркнул руководитель МВД.

По его словам, для защиты государственной границы при необходимости Министерство внутренних дел будет действовать максимально гуманно с соблюдением всех норм международного права, но не допустит посягательства на жизнь и здоровье правоохранителей, а также немотивированной агрессии со стороны провокаторов.

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