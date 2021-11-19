Приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима, - Нуланд. ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников в Вашингтоне провел встречу с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твитере.

"Спасибо за радушный прием и продуктивную встречу, заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд. У Украины и США как стратегических партнеров много вызовов: в рамках продолжения развития стратегического оборонного партнерства, в противодействии агрессии РФ... Я уверен, что это будет замечательное партнерство", – написал Резников в своем в твитере в пятницу.

В свою очередь Нуланд в твитере подчеркнула, что приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима.

"Рада встретиться с украинским министром обороны Алексеем Резниковым во время его первой поездки в Вашингтон в качестве министра. Приверженность США независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима", - написала Нуланд.

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