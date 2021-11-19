За сутки в Киеве от COVID-19 умер 41 человек, выявили 1782 новых случая. Среди заболевших 138 детей, - Кличко

В Киеве выявили за минувшие сутки 1782 больных коронавирусом (в общей сложности 285 662), умер 41 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 1021 женщина в возрасте от 18 до 94 лет, 623 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 63 девочки от 28 дней до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Также зафиксирован 41 летальный случай от вируса (в общей сложности 7096): 26 женщин от 52 до 94 лет, 15 мужчин от 41 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 132 больных коронавирусом и 210 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1049 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 243 435).

Больше всего случаев заболевания выявили в следующих районах: Дарницком (296), Днепровском (251) и Соломенском (243).

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