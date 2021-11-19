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Тысяча гривен, которую выплатят за вакцинацию, не будет облагаться налогом и влиять на назначение субсидий, - Шмыгаль

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Тысяча гривен, которую выплатят за вакцинацию, не будет облагаться налогом и влиять на назначение субсидий, - Шмыгаль
Тысяча гривен, которую будут выплачивать каждому вакцинированному украинцу, не будет облагаться налогом.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на Часе вопросов правительству в ВР заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"И эта тысяча гривен не будет учитываться при расчете субсидий. Это тоже важный элемент этой программы", - подчеркнул он.

По словам премьера, украинцы, пользуясь виртуальными карточками, на которые будут начислены средства, смогут "получить дополнительные услуги" на эту сумму.

Шмыгаль также отметил, что власти этой инициативой планируют поддержать пять направлений бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии - "креативные индустрии, перевозки, музеи".

"Это около шести тысяч субъектов бизнеса", - уточнил руководитель правительства.

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Топ комментарии

  • Mart 13b70ee9
    Идите в жопу с вашей тысячей.
  • Атас Злой
    Придурки, спочатку побудуйте на селах ці спортзали, театри, музеї, фінтесцентри...У селян ця нерозумна спроба підняти рейтинг дохлої СН та нерукопотисненого Зелі викликала тільки гостру лють та ненависть. Люди вважають, що їх поманили тисячою гривень, та й забрали одразу, а на селі тисяча це великі гроші. Таких слів про Зелю я від своїх родичів-селян ще ніколи не чув. Люди виживають як можуть, а це кроворогульске запропонувало їм фітнес та подорожі. Очевидь, що таку провальну піар-акцію могла запропонувати тільки недолуга людина.
  • burunduk
    Йди у сраку шмигаль, і того зебонутого з упавшим рейтингом с собой забери. Шо там с варнейгейтом суки?
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