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Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Ляшко

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Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - Ляшко
Украина прошла пик заболеваемости COVID-19.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы сейчас вторую неделю подряд видим снижение количества новых случаев заболевания и количества госпитализации. Сегодня, например, количество выздоровевших пациентов большее чем заболевших. Это положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости и мы ожидаем тенденции к понижению", - отметил он.

По словам Ляшко, Минздрав отслеживает ситуацию с COVID-19 в европейском регионе и видит там стремительный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом.

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Он отметил, что из-за этого Минздрав не исключает, что в Украине потенциально возможна очередная вспышка заболеваемости.

"Для того чтобы этого не произошло, чтобы не увеличивалось количество случаев, нужно вакцинироваться. В Украине сегодня вакцинированы более 40% украинцев по крайней мере одной дозой. Это еще мало. Нам нужно достичь как минимум 70%", - добавил министр.

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Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    скорые отказывают ехать - вот и пик пройден
  • Атас Злой
    Таке враження що він хворіє головою. Ти, статистику береш до уваги? Чи може двуденний спад захворювань у паперовій звітності заслуговує більше довіри, аніж забиті поліклініки хворими з симптовами ковіду. До лікаря не можна не дозвонитись ні потрапити на прийом, а воно щось патякає про проходження піку пандемії в Україні. Хворих не діагностують і вони хворіють вдома, передаючи хворобу рідним.
  • Вла
    дятєл, не треба робити таких гучних заяв.
    По співвідношенню загиблих до загальної кількості населення країни ми, нажаль, стійко утримуємо перше місце в світі.
    А потім ти дивуєшся, чому 600 тис оленів не прийшло на друге щеплення.
    От коли реально буде спад, тоді відзвітуєш
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