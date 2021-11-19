Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. С начала суток враг 4 раза открывал огонь на Донбассе, - штаб ООС. ВИДЕО

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.

В районе Причепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.