У "Слуги народа" не хватает голосов для принятия законопроектов с повестки дня: 5600 сняли, местные администрации и столицу перенесли, - нардеп "Голоса" Железняк

У монобольшинства нет потенциала для принятия законопроектов в повестке дня.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Если мы будем подводить итого этой пленарной недели, посмотрите, что планировалось: принятие 5600, закона о местных государственных администрациях, о столице и, как мы сегодня узнали, постановления о "вагнеровцах". 5600 сняли, потому что нет голосов. Местные администрации и столицу перенесли", даже не проголосовав сокращенную процедуру. (Во-первых, потому что она не была нужна. Во-вторых, потому что снова не имели голосов.) В повестке дня на сегодняшний день было много важных законов, но утром почему-то ВСК решила выдать свой отчет по "вагнеровцам". Власть хотела закрыть этот вопрос, вынести на голосование и сказать, что парламент поставил свою точку в этой истории. Но оказалось так, что народные депутаты в пятницу не доехали до парламента. Был взят перерыв, и те, кто сегодня на заседание доехал, уже тоже ушли, поэтому сейчас будет ряд перерывов, после которых парламент завершит свою работу на этой пленарной неделе, конечно, ВСК никто не будет рассматривать, потому что если они зайдут в этот вопрос, уверяю, на табло не будет даже 200 голосов. Потому что просто физически такого количества депутатов (монобольшинства. – Ред.) в зале нет", - пояснил нардеп.

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