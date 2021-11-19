Мужчину, предположительно причастного к убийству на столичном Печерске, задержали и сообщили о подозрении, - полиция Киева

Следователи готовят ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Вчера в столичную полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружены части человеческого тела. Правоохранители безотлагательно приступили к оперативно-розыскным мерам по установлению личности погибшего, обстоятельств его смерти и причастных к убийству.

Как рассказал начальник столичной полиции Иван Выговский, благодаря слаженной работе подразделений полиции Киева в течение нескольких часов в Дарницком районе полицейские разоблачили и разыскали предполагаемого подозреваемого: "Фигурантом оказался 32-летний житель другой области. По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время общего употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома, еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела, для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и за несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины".

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство. Также в районный суд готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Части человеческого тела обнаружили в мусорном контейнере в Киеве, - Нацполиция