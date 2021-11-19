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На сегодняшний день в Украине есть 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

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На сегодняшний день в Украине есть 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко
В Украине достаточно вакцин от коронавируса.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Комментируя информацию о том, что в Киеве сложно записаться на вакцинацию препаратом Pfizer, он отметил: "Вакцины есть на территории страны, просто вы записываетесь через медицинско-информационную систему в центр массовой вакцинации или пункт прививки г. Киев, где выделены слоты для записи, но их довольно быстро занимают. Поэтому этот вопрос больше к организации процесса в Киеве.

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Министр заверил, что сегодня в режиме ожидания 10 млн доз COVID-вакцин.

Глава Минздрава также проинформировал, что на сегодняшний день в стране уже более 40 тысяч вакцинированных детей.

Топ комментарии

  • юрий П cf937564
    Израиль сделал прививки 80% населения,причём 60% получили уже третью,но это никак не останавливает корону. что же до Китая,то ты там не был,а статистика коммунистических режимов,сплошная ложь!
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А стільки бажаючих вакинуватися є?
  • Игорь Монахов
    Дело осталось за малым - найти неЛохов готовым за одну тысячу овценоваться ! Правильно!?
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