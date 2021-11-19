"Демократична сокира" заявляет об осуществлении СБУ провокации с целью давления на организацию: Теперь будут открывать производство, блокировать работу и проводить обыски

Организация "Демократична сокира" заявляет об осуществлении Службой безопасности Украины (СБУ) провокации с целью преследования и давления на политсилу. По словам организации, ночью несколько сайтов районных советов и ОТГ в Одесской области были сломаны и на них разместили информацию с логотипом и подписью "Демсокири". Затем (все еще ночью) сайты были возвращены к обычному виду. Это, по словам "Демсокири", станет поводом для уголовного производства и блокирования деятельности организации.

Об этом говорится в заявлении политического совета "Демократичної сокири", передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемая (в некоторых случаях) Служба безопасности Украины! Мы понимаем, что у вас есть приказ сделать что-то с "Демсокирою", потому что Ермака, Баканова и Зеленского бесит любая оппозиция, особенно та, что приезжает в Конча-Заспу и жжет там портреты президента у него под домом. Также мы понимаем, что у вас лапки. Ибо иначе нельзя объяснить события этой ночи. Сегодня ночью несколько сайтов районных советов и ОТГ в Одесской области были взломаны и на них разместили какую-то чушь с логотипом и подписью "Демсокири", изменения сохранены, после чего сайты (все еще ночью) были возвращены к обычному виду. Это легко отслеживается за кэшем Google и скриншотами страниц, которые в час ночи появились в Web Archive", - рассказали в организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов

"Теперь, как мы понимаем, вы будете открывать (или уже открыли) по этому поводу уголовное производство, блокировать работу нашей организации и проводить обыски где можно и где просто хочется. Мы официально заявляем — нам приятно, что вы искали классические способы давления на украинские партии – черные денежные схемы, коррупцию, связи с преступными группировками – но ничего не нашли и вынуждены прибегать к более прогрессивным формам давления, но нас, как граждан Украины, разочаровывает та примитивность, с которой вы сделали эту провокацию. В конце концов, именно СБУ должна обеспечивать стране защиту от страны-агрессора, демонстрируя при этом талант, изобретательность и силу воли. А все, что вы смогли придумать против нас, не тянет даже на тройку. С минусом. "Демократична сокира" официально заявляет о своем разочаровании методами, подходами и компетенцией сотрудников и руководства СБУ. Давайте еще раз, потому как-то оно не "цейво"", - добавили в "Демсокирі".