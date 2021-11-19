Закон об олигархах не будет иметь экономических последствий, - финансист Волков

Андрей Волков, основатель и управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллс" считает принятый Верховной Радой Закон об олигархах больше политическим, нежели экономическим.

Об этом он заявил в видео-интервью изданию Delo.ua.

По его словам, Закон не будет иметь каких-либо экономических последствий, только политические.

"Единственное, что мне приходит на ум в рамках тех ограничений, которые в этом Законе введены для олигархов, это то, что они не могут напрямую участвовать в большой приватизации. Что вообще не очевидно, что это какая-то разумная вещь. Может, и нужно, чтобы они участвовали в большой приватизации, просто нужно следить за концентрацией монополизации. Это первое. А второе - даже такой запрет без серьезной проработки, без серьезных подзаконных актов не будет работать. Не будет же олигарх участвовать в приватизации под своим собственным именем. Какие-то у него будут посредники, какие-то компании будут на него работать, и там еще поди разберись, кто конкретно из олигархов что покупает и в каких долях", - прокомментировал принятый Закон финансист.

По его мнению, если уж серьезно говорить о борьбе с олигархами, то нужно было принять другой закон – о защите кредиторов.

"Мы же реально боремся с олигархами. Мы заставляем (не только "Инвестохиллс", а такие же компании, как мы, банки-кредиторы и пр.) олигархов платить. Заставляем их возвращать хотя бы часть тех денег, которые они забрали в кредитах, забрали из своих банков, которые они, по сути, забрали у вкладчиков и у государства. Закон, который защищал бы права кредиторов, был бы намного более действенным в борьбе с олигархами", - считает Андрей Волков.

Если же народные депутаты хотели принять специальный Закон об олигархах, то, по словам финансиста, им нужно было пойти по другому пути.

"У нас есть куча банков, которыми владели олигархи. Все знают, кто каким банком владел, даже если там не было конкретной фамилии. Сейчас все эти банки – банкроты, и в большинстве из них огромные суммы были просто украдены. Надо принять закон, который свяжет все это воедино, свяжет этого олигарха, который там был бенефициаром через какие-то свои офшоры, с конкретной проблемой и заставит его вернуть эти деньги вкладчикам, Фонду, государству, кредиторам. Вот это была бы реальная борьба", - подчеркивает Андрей Волков.

Напомним, 5 ноября Президент Владимир Зеленский безотлагательно подписал Закон № 1780-ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", согласно которому, определять олигархов будет СНБО по обращению Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета. Вводит в действие решение СНБО Президент. Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня опубликования.

Для справки:

"Инвестохиллс" (Investohills) – группа компаний, специализирующаяся на операциях по управлению проблемными активами, лидер рынка NPL Украины.

Основана в 2009 году, за 12 лет компания превратилась в крупнейшую финансовую группу Украины по размеру покупки проблемных долгов банков. Главная специализация компании – приобретение корпоративных кредитных портфелей.

Портфель активов "Инвестохиллс" превышает 100 млрд грн. Количество средств, возвращенных государству за период 2019-2020 гг. – 2 млрд грн. У группы - более 5 тыс. выигранных судебных процессов.

В 2020 году группа "Инвестохиллс" создала международный фонд "Инвестохиллс Хелиантус" с запланированным объемом зарубежных инвестиций в украинский рынок проблемной задолженности в размере $100 млн. Среди инвесторов – три крупных специализированных инвестфонда из США и ЕС.