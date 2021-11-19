Глава ГУР МО Буданов не ответил на вопрос, был ли приказ "высшего военно-политического руководства" об отсрочке задержания "вагнеровцев"

Нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не ответил на вопрос, существует ли чей-либо письменный приказ об отсрочке задержания наемников ЧВК "Вагнер" в рамках украинской спецоперации.

Такой вопрос ему задала ведущая программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передает Цензор.НЕТ.

Ведущая рассказала, что журналистка Янина Соколова опубликовала документы предположительно спецоперации по "вагнеровцам", и в которых говорится, что решение об отсрочке задержания наемников приняло "высшее военно-политическое руководство страны". Кто именно принял такое решение, в опубликованных документах не уточняется.

Ведущая спросила, существует ли соответствующий письменный приказ кого-то из "высшего военно-политического руководства".

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Буданов сказал: "Я могу вам абсолютно четко ответить на этот вопрос. Все документы, причем я скажу так очень интересно, все желающие, вообще все, имели возможность передать временной следственной комиссии, которая этим занималась. У ВСК была открытая часть и закрытая. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель ГУР Бурба, давали свои материалы, свои свидетельства и все, что они хотели. Какие материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверно этот вопрос следует задать следственным органам, которые должны разобраться, так что именно и кто "слил", или что показал, или зачем дезинформирует общество".

18 ноября 2021 года журналистка Янина Соколова обнародовала документы о подготовке и проведении спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.