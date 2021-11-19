Мигранты изменили тактику штурма границы, - Минобороны Польши

Нелегальные мигранты пытаются пересечь границу, но делают это иными методами, чем раньше.

Об этом в эфире Polsat News сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта ночь не отличалась от предыдущих: были попытки силового проникновения через границу, но применены другие методы действий", - заявил Блащак.

Он объяснил: если в прошлый вторник мигранты массированно пытались штурмовать границу в районе пункта пропуска Кузница, то теперь пытаются это делать меньшими группами в разных местах.

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По словам польского министра, Лукашенко столкнулся с трудностями, поскольку в свете решительных действий Польши, направленных на исключение возможности проникновения мигрантов на территорию страны, у него возникла проблема, что с ними дальше делать.

Блащак подчеркнул, что Варшава стоит на позиции обеспечения безопасности границ, поскольку пропуск мигрантов (через Польшу в Германию – ред.) способствовал бы прибытию новых групп мигрантов.

"Во вторник в Кузнице было 3 тысячи человек, и если бы эти люди прошли, то через две недели было бы уже 30 тысяч, а через месяц - 300 тысяч", - отметил польский министр.

Он напомнил, что в 2015 году в Германию таким образом прибыли 1,7 млн ​​человек с юга.

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В четверг после встречи в Варшаве с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером глава МВД Польши Мариуш Каминский подчеркнул, что Польша не допустит создания "нового восточноевропейского пути нелегальной миграции". Он подчеркнул, что такой путь цинично пытаются создать по политическим мотивам для дестабилизации ситуации в Польше, Литве и ЕС в целом. В свою очередь Зеехофер заверил, что Берлин солидарен с Варшавой по вопросу искусственно созданного миграционного кризиса на границе. Он назвал действия Польши правильными и предположил, что коварная деятельность Беларуси с высокой вероятностью поддерживается Россией.

Зеехофер также подчеркнул, что Беларусь распространяет фейки о якобы согласии Германии принять несколько тысяч мигрантов из Беларуси. По его словам, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что эта информация не соответствует действительности. Немецкий министр отметил, что Берлин будет тесно координировать свои действия с Варшавой по противодействию нелегальной миграции с восточного направления.

В четверг первый самолет с мигрантами отбыл из Минска в Багдад. В пятницу планируется очередной рейс из РБ в Ирак.