"Только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом", - Кремль отреагировал на предложение США не признавать Путина после 2024 года

В Кремле назвали беспрецедентной инициативу конгрессменов США, предлагающих не признавать Владимира Путина президентом России после мая 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, документ является демонстрацией того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся - приходит, к сожалению", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующую резолюцию конгрессменов США.

В Кремле отметили, что это "неприемлемо".

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, мы считаем это вмешательством в наши дела, и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Парламентарии ни одной другой страны мира, добавил он, не имеют никакого права претендовать на это.

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Песков подчеркнул, что эта инициатива настолько неудачна, что в ответных заявлениях нет необходимости.

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.