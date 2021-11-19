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Суд арестовал гражданина США Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Лещенко

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Суд арестовал гражданина США Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Лещенко
Печерский районный суд города Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в подготовке покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ґрати".

Гросанс занимается аграрным бизнесом в Украине. В 2018 году он нанял Лещенко топ-менеджером в свою компанию. Однако впоследствии американец обвинил его в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать их через суд.

18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский созвал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о подготовке покушения на Лещенко.

По словам Монастырского, 17 ноября американец и еще один заказчик (гражданка Украины) встретились с подставным киллером и обсудили весь процесс выполнения заказа. Ему передали задаток в 20 тысяч долларов.

Монастырский рассказал, что американец сразу после этого должен был уехать из Украины: преступление планировали на тот момент, когда американец уже будет за границей. Однако заказчика задержали.

Планировали похищение и избиение министра, однако не исключали и убийство. "Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете - я не против", - сказал американец на видеозаписях, обнародованных МВД.

Теперь заказчикам грозит длительное заключение, в том числе пожизненное лишение свободы.

С октября 2019 года Роман Лещенко был уполномочен президентом Украины по земельным вопросам, а с декабря 2020-го - министром аграрной политики и продовольствия Украины.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Helgi Sharp

    Цікава історія вимальовується із "замахом" на агроміністра Лещенка - у США її коментують зовсім в іншому ключі, аніж наші поліціянти.

    Згаданий міністр був директором фірми американця, якого наразі звинувачують у замовленні вбивства. Курт Гросанс (так його звати) стверджував, що Лещенко вивів із його підприємства 250 тисяч доларів, які пізніше (увага!) вніс у виборчу кампанію Зеленського і став його соратником. Про це американський фермер повідомив напередодні візиту гаранта до США у серпні 2021 року. Дослівно:

    "Мене обдурив керуючий мого бізнесу, який почав виводити оборотні кошти вже з четвертого дня своєї роботи в моїй компанії на свою сімейну фірму та користуватися моїм посівним матеріалом на своїх землях.
    Напевно, я не перший і не останній американський інвестор, який помилився в людині, яку найняли на посаду керівника.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    І найголовніше! Американський інвестор почав критикувати вже не лише Лещенка, а й усю владну команду, скаржачись на Зеленського до посольства США та англомовної преси. А також - що важливіше - подавши заяву на Лещенка до американського суду, який він мав усі шанси виграти. І це в перспективі могло вилитися у великий скандал для Банкової, чий міністр став би фігурантом американського розслідування - на яке б Офіс президента вплинути вже не зміг.

    Тому можна допустити, що Зєрмак спрацював на випередження, а Гросанса спровокували - підставна особа САМА ЗАПРОПОНУВАЛА йому "вирішити питання" шляхом вбивства. Чим не спецоперація у дусі цієї влади?

    І тепер, коли американець закритий в українському СІЗО за тяжкою статтею, судові перспективи справи проти Лещенка в США стають програшними.

    А ви кажете, що вони ідіоти. Ні, вони не ідіоти - на верхівці влади кримінальна кругова порука, і вони горою стоять один за одного. "Кинути" якогось там американця, якого вони самі "кинули" на 250 тис. доларів, для учнів самого Бєні - як два пальці... Вони "кинули" 42-мільйонну країну, а тут якогось заїжджого "лошка".
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Але особистість цього керуючого робить мій кейс унікальним. Справа в тому, що ця людина - Роман Лещенко, зробила великий внесок у виборчу кампанію Володимира Зеленського навесні 2019 року, перевівши мої гроші на рахунок його партії "Слуга Народу". Після перемоги новий президент на подяку за підтримку призначив Романа уповноваженим Президента із земельних питань".

    Гросанс звинувачував українську поліцію та суди у тому, що вони бояться ОПУ і не реагують належним чином на його скарги, а люди, близькі президенту, дозволяють собі такі дії та "схеми", на які ніколи не зважилися б їх попередники.

    Як би там не було, із програшем американця в українському суді юридична історія не закінчувалася. Справа за заявою Гросанса готувалась до розгляду у США, де американець був упевнений у виграші.
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