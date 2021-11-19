Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому политзаключенному Марченко. Он обратился к Зеленскому: "Хочется верить, что Украина будет всегда бороться за своих граждан". ДОКУМЕНТ

Верховный Суд России оставил без изменений приговор политзаключенному Александру Марченко, приговоренному к 10 годам лишения свободы, поэтому украинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину.

Об этом рассказала глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, передает Цензор.НЕТ.

16 ноября 2021 года состоялось заседание Верховного Суда РФ по пересмотру приговора по сфабрикованному уголовному делу против гражданина Украины Александра Марченко. Приговор о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима был оставлен без изменений.

По словам его жены Екатерины, решение суда не стало для семьи неожиданностью и было бы наивно надеяться на справедливое судебное разбирательство.

"Мы были готовы к такому развитию событий, однако вера в скорейшую свободу Александра все еще жила... Но мы ни в коем случае не сдаемся, мы продолжаем нашу борьбу "с ветряными мельницами"", – рассказывает Екатерина Марченко.

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По мнению защиты, при рассмотрении уголовного дела в суде первой и апелляционной инстанций были допущены существенные нарушения права на справедливое судебное разбирательство, что гарантировано Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Так, адвокатам отказали в допросе ключевых свидетелей обвинения и экспертов. Также были нарушены требования уголовного закона в части квалификации действий Марченко. К тому же судьи проигнорировали обстоятельства похищения Александра с оккупированной территории Украины.

"Несмотря на многочисленные нарушения, допущенные при рассмотрении дела в судах низших инстанций, Верховный Суд РФ не нашел оснований для отмены вынесенных по делу судебных решений и отказал в удовлетворении кассационных жалоб. Теперь у нас появляется возможность обратиться в Европейский суд по правам человека", – говорит адвокат Андрей Федорков.

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На заседании Верховного суда РФ присутствовал консул Украины, что, по словам адвокатов, поддержало Александра. Супруга добавляет, что ради выступления в Верховном Суде РФ ее муж отважился на этапирование в разгар пандемии и сейчас лечится от простудной болезни. Больше надежд у семьи на решение дела в самой России нет, так что им остается "только верить в ближайший обмен".

Александр Марченко написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он надеется, что Украина всегда будет бороться за своих граждан, которые находятся в плену на территории агрессора.

Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО. Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция" на территории военной базы. По словам политзаключенного, к нему применяли пытки из-за чего он был вынужден подписать "признание".

Два месяца спустя Александра Марченко незаконно перевезли на территорию Российской Федерации и отдали сотрудникам ФСБ. Во время пребывания в СИЗО города Краснодара Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.

В конце декабря 2019 года Марченко было предъявлено дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

3 декабря 2019 Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.