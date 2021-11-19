6 октября было зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у самолетов над Харьковом, в двух из них одновременно, - летчик гражданской авиации Покусай

6 октября в небе над Харьковом зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала у воздушных судов.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил лётчик гражданской авиации Юрий Покусай.

По его словам, потеря сигнала GPS – это не катастрофическая ситуация для гражданской авиации.

"Мы выполняем полет по резервным возможностям самолета. Есть радиосигнал, приводные радиостанции и тому подобное", - рассказал Покусай.

Летчик сообщил, что сигнал GPS исчезал на разных этапах полета.

"У кого-то это было во время набора высоты, у кого-то это был полет на маршруте. У одного самолета это было 37 тысяч футов (11,2 км. – ред.), у другого самолета на высоте 5 км это случилось. Можно было бы говорить, что это у одного самолета какая-то неисправность, но это разные самолеты разных авиакомпаний. В один и тот же период времени у двух одновременно вообще (пропал сигнал GPS. – Ред.), а у других с разницей в два часа. То есть сначала произошло такое, потом все хорошо, а потом снова. Дважды такая ситуация происходила", - объяснил Покусай.

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Согласно информационному бюллетеню Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами 6 октября зафиксировано 4 случая потери GPS-сигнала.

Так, в 11:53 (здесь и далее время UTC) пилот при выполнении рейса DCKVI по маршруту Харьков (Основа) – Кривой Рог на самолете Embraer E55P D-CKVI после взлета сообщил о потере сигнала GPS. В 12:11 в районе Кривой Рог командир воздушного судна сообщил о возобновлении приема сигнала GPS.

В 13:35 при выполнении рейса WZZ5083 по маршруту Краков – Харьков (Основа) на самолете А321 HA-LZA, авиакомпании "Wizz Air" (Венгрия), во время полета по маршруту на участке VASON-ORTEX пилот также сообщил о потере сигнала GPS.

В 14:15 при выполнении рейса SQP4351 по маршруту Запорожье-Анталия на самолете B738 UR-SQA, авиакомпании "СкайАп" командир воздушного судна сообщил о потере сигнала GPS на эшелоне FL370.

Также в 14:15 пилот сообщил о потере сигнала GPS после взлета при выполнении рейса AUI6245 по маршруту Харьков (Основа) – Анталия на самолете B738 UR-PSX, авиакомпании "МАУ".

Напомним, ранее сообщалось, что 6 октября у ряда самолетов в Харькове одновременно отказала система GPS.



