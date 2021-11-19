3415 невакцинированных учителей отстранены от работы. Всего в Украине не привиты от коронавируса 67,1 тыс. педагогов, - МОН

3 тысячи 415 учителей в Украине отстранены от работы в связи с отсутствием прививки от коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве образования и КГГА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранено от работы 3415 педагогических работников учреждений общего среднего образования", - рассказали в министерстве.

В настоящее время 67,1 тысячи работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования еще не получили никакой прививки против коронавируса. Это 5,7% от общего числа работников.

Читайте также: Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 непривитых - опрос. ИНФОГРАФИКА

В то же время полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 960,1 тысяч работников учебных заведений (или 81,1% от общего количества работников).

Еще 156,9 тысячи (или 13,2%) педагогов получили одну прививку от коронавируса.

Согласно ответу КГГА, в Киеве по состоянию на 19 ноября вакцинировано 96,1% работников учреждений среднего образования (педагоги и технический персонал), из них вакцинировано учителей 96,6%.