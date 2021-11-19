"Шпион, выйди вон": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о виновных в срыве задержания "вагнеровцев"
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Долгожданное расследование Bellingcat. Кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев"? Есть ли у власти вражеские агенты? Как зелёная энергетика стала средством давления на свободу слова?
Эфир "Свободы слова Савика Шустера" начнется в пятницу, 19 ноября, в 21:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
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Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
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Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки Украины;
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Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;
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Юлия Тимошенко, лидер партии во "Батькивщина", премьер-министр Украины (2005, 2007-2010);
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Александр Турчинов, глава Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019);
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Роман Костенко, народный депутат, "Голос", полковник Службы безопасности Украины;
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Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа", член ВСК Верховной Рады Украины по делу наемников ЧВК "Вагнера";
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Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
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Янина Соколова, журналистка, телеведущая;
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Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
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Максим Немчинов, заместитель Министра энергетики Украины;
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Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
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Алексей Кучеренко, народный депутат, "Батькивщина", заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
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Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
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Игорь Тынный, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";
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Марис Кунискис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.