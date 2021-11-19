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"Шпион, выйди вон": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о виновных в срыве задержания "вагнеровцев"

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"Шпион, выйди вон": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о виновных в срыве задержания "вагнеровцев"
Долгожданное расследование Bellingcat. Кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев"? Есть ли у власти вражеские агенты? Как зелёная энергетика стала средством давления на свободу слова?

Эфир "Свободы слова Савика Шустера" начнется в пятницу, 19 ноября, в 21:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии:

  • Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки Украины;
  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Юлия Тимошенко, лидер партии во "Батькивщина", премьер-министр Украины (2005, 2007-2010);
  • Александр Турчинов, глава Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014-2019);
  • Роман Костенко, народный депутат, "Голос", полковник Службы безопасности Украины;
  • Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа", член ВСК Верховной Рады Украины по делу наемников ЧВК "Вагнера";
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
  • Янина Соколова, журналистка, телеведущая;
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019);
  • Максим Немчинов, заместитель Министра энергетики Украины;
  • Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат, "Батькивщина", заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
  • Игорь Тынный, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";
  • Марис Кунискис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.
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Топ комментарии

  • Oleg Smirnov 9524fae4
    Ну и что там будет делать Мордохамия - защищать телепуЗЕка?

    Как ещё Сергея Лещенко не пригласили, который вчера был звездой на "Г+Г", - ну такой весь из себя независимый, журналист-наблюдатель на железной дороге с ежемесячной зарплатой 300 тысяч гривен, ну такой независимый, такой наблюдательный, прям везде видит происки Порошенко!
  • Gal
    Олег Леусенко:
    Ви чули звинувачення Зеленського у зраді від Ю.Тимошенко, Тягнибока, Гриценка, Смешка, Садового, Притули?
    Може нацкорпус-нацжони палац Вови закидали свинками, "Свобода" провела факельний марш, парасюк ратицями махав перед пикою Єрмака?
    Тоді, хто всі ці фріки? Хто голосує за оце?
  • Maxim Ak-Murza
    Угу, щаз Дерьмак приведет свою Монику на такую передачу. Аж бегом, ломая копыта, теряя портки с онучами.
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