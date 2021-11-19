"Шпион, выйди вон": на "Свободе слова Савика Шустера" будут говорить о виновных в срыве задержания "вагнеровцев"

Долгожданное расследование Bellingcat. Кто виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев"? Есть ли у власти вражеские агенты? Как зелёная энергетика стала средством давления на свободу слова?