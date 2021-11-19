Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ. С начала суток оккупанты 10 раз открывали огонь, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 10 раз открывали огонь на Донбассе, один украинский воин получил смертельное ранение.