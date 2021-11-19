Американский регулятор одобрил использование бустерных доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna для всех взрослых
Об этом говорится в пресс-релизах компаний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что FDA расширило разрешение на экстренное применение бустерной дозы их вакцины против COVID-19 для лиц старше 18 лет", - говорится в заявлении компаний Pfizer-BioNTech.
Компания Moderna также распространила аналогичный прессрелиз на своем сайте.
"Moderna сегодня объявила, что FDA расширило разрешение экстренного применения бустерной дозы ее вакцины против COVID-19 для всех взрослых 18 лет и старше", - отмечается в документе компании.
Дополнительную дозу этих вакцин можно вводить через шесть месяцев после первоначальной полноценной вакцинации одобренными препаратами FDA. Как сообщалось ранее, все вакцинированные однодозовой вакциной Johnson&Johnson в возрасте от 18 лет имеют право на получение бустера через два месяца после вакцинации.
Главы компаний Pfizer Альберт Бурла и Moderna Стефан Бансель поблагодарили FDA за такое решение. Они подчеркнули, что данные об их препаратах свидетельствуют о том, что бустерный компонент вакцин имеет потенциал поддерживать высокий уровень защиты против COVID-19.
Ранее американский регулятор одобрил дополнительные дозы вакцин Pfizer и Moderna для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также для людей 18-64 лет, подверженных риску тяжелого течения заболевания коронавирусом. Кроме того, введение бустерной дозы разрешали лицам, которые подвергаются заражению COVID-19 в связи с особенностями профессии.
Moderna ранее на этой неделе направила запрос FDA на разрешение применения ее бустерной дозы. Pfizer и BioNTech сделали соответствующий запрос на прошлой неделе.