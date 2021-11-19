С 22 ноября очное обучение возобновят во всех учебных заведениях Киева, - КГГА

С 22 ноября очное обучение возобновят в учебных заведениях, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

Так, с понедельника, 22 ноября, возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности: специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, а также учреждений физической культуры и спорта, художественных школ и заведений художественного образования. Восстановить очное обучение заведения могут при соблюдении противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября в столичных школах возобновят очное обучение для учащихся всех классов.

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