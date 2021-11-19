Мать 16-летнего виновника ДТП в Харькове: Хочу, чтобы закон был один для всех
Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Женщина присоединилась к программе из Германии по видеосвязи.
"Хотела бы попросить прощения у близких людей погибшего человека, у потерпевших. Я постараюсь сделать всё возможное, что в моих силах, для помощи этим людям", - сказала она.
По словам Дегтяр, автомобиль, на котором подросток попал в ДТП, принадлежит ей. Она говорит, что когда ехала из Украины, забрала с собой документы на машину, а ее саму оставила с запасным комплектом ключей на СТО.
"Никакого права, разрешения или тем более передача руля, документов или ключей сыну никогда мною не производилась. Отец Коли не имеет прав, не водит машину. Единственный водитель в семье - я", - подчеркнула она.
На вопрос о том, каким она видит наказание для своего сына, женщина ответила так: "Какое не вынесет решение суд, какой приговор не будет вынесен - мы примем любое решение. Я просто хочу, чтобы закон был одинаков ко всем людям в данной категории преступлений".
"В интернете пишут, что мы предлагаем какие-то деньги. Мы не предлагаем никому никакие деньги, взять на себя вину или выкупить. Николай находится в СИЗО без телефона, без какой-либо техники. Более того: я не могу ему даже передать кроссовки, потому что это невозможно, мне объяснили. Не принимают кроссовки. То есть, никаких поблажек ему нет", - добавила она.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.