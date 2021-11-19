Мать 16-летнего виновника ДТП в Харькове: Хочу, чтобы закон был один для всех

Мать Николая Харьковского Марина Дегтяр утверждает, что ее сын находится в СИЗО на общих условиях, и она даже не может передать ему кроссовки.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина присоединилась к программе из Германии по видеосвязи.

"Хотела бы попросить прощения у близких людей погибшего человека, у потерпевших. Я постараюсь сделать всё возможное, что в моих силах, для помощи этим людям", - сказала она.

По словам Дегтяр, автомобиль, на котором подросток попал в ДТП, принадлежит ей. Она говорит, что когда ехала из Украины, забрала с собой документы на машину, а ее саму оставила с запасным комплектом ключей на СТО.

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"Никакого права, разрешения или тем более передача руля, документов или ключей сыну никогда мною не производилась. Отец Коли не имеет прав, не водит машину. Единственный водитель в семье - я", - подчеркнула она.

На вопрос о том, каким она видит наказание для своего сына, женщина ответила так: "Какое не вынесет решение суд, какой приговор не будет вынесен - мы примем любое решение. Я просто хочу, чтобы закон был одинаков ко всем людям в данной категории преступлений".

"В интернете пишут, что мы предлагаем какие-то деньги. Мы не предлагаем никому никакие деньги, взять на себя вину или выкупить. Николай находится в СИЗО без телефона, без какой-либо техники. Более того: я не могу ему даже передать кроссовки, потому что это невозможно, мне объяснили. Не принимают кроссовки. То есть, никаких поблажек ему нет", - добавила она.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.