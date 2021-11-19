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Первый балкер с углем прибудет в Украину 20 ноября

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Первый балкер с углем прибудет в Украину 20 ноября
Балкер Singapore Eagle из 60,5 тыс. тонн американского энергетического угля для ОАО "Центрэнерго" зайдет в ночь на 20 ноября 2021 года в морской порт "Южный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прибытие балкера Singapore Eagle с партией энергетического угля для ПАО "Центрэнерго" ожидаем поздно ночью или утром 20 ноября. К перевалке заявлено 60 тыс. 500 тонн угля, отправленного американской угольной компанией", - отметила пресс-секретарь морского порта Татьяна.

По ее словам, портовики готовы принять и оперативно разгрузить еще два судна типа Capesize - Johny Cash (73 тыс. тонн угля) и Saphira (77 500 тонн угля) для ПАО "Центрэнерго" и компании ДТЭК, которые сейчас на пути в гавань.

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Топ комментарии

  • Muron
    Український олігарх Рінат Ахметов придбав у Сполучених Штатах Америки низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його в Україну на свої українські коксохімічні заводи. Про це пише «Радіо Свобода», спираючись на дані проведеного розслідування програми «Схеми» та «Центру протидії корупції».

    Шахти розташовані на сході центральної частини США - у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. На одній з них, за півтори милі від міста Софія в окрузі Релей, за словами місцевого мешканця, колишнього шахтаря Джозефа Барнетта, щодня завантажують видобуте вугілля. «Ось там - шахта, де мій син працює. Вони завантажують цілий потяг кожні 18-19 годин. А ось там, через автомагістраль, ще одна шахта - так вони зараз взагалі цілодобово працюють. Інша шахта тут неподалік - так навіть і вона повернулася до роботи. Вугільний бізнес пішов вгору», - каже Барнетт.

    Клав Ринат на дебілів з Донбасу
  • Ksenia VB
    ДТЕК собі вугілля везе. А по чому хитрий татарін продаватиме дурним хохлам світло..
  • Неопознанный объект
    Причём здесь Украина до ахметовского угля? ЗЕ!спасители, ***
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