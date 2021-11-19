Лещенко призвал СБУ "не церемониться" с журналисткой Соколовой
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, сегодня Янина Соколова опубликовала тайные документы по вагнеровцам и рассекретила там кучу информации с персональными данными спецагентов. Поэтому я не знаю, что там СБУ себе думает, будь я СБУ – я бы не церемонился", - заявил Лещенко в своем YouTube канале 18 ноября.
Утром 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикациями расследования о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев", возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.
Напомним, ранее Лещенко писал жалобы на журналистку общественного телевиденья Мирославу Барчук с требованиями привлечь ее к ответственности за ее высказывания.
Напомним, ранее ряд народных депутатов сообщили, что Сергей Лещенко заменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.
Сам Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов консультировать власти по информационным вопросам, но на место Подоляка не претендует. Подоляк информацию о замене себя на Лещенко не прокомментировал.