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94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы

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94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы
За период с 1 августа по 31 октября 2021 года 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали COVID-19, не прошли полный курс вакцинации. 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антиковидной вакцины.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ.

Данные за последние три месяца указывают:

- людей, завершивших курс вакцинации, госпитализируют с COVID-19 в 5 раз реже тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или сделал только одну прививку;

- вакцинированные имеют в 9 раз меньший риск умереть в результате COVID-19, чем невакцинированные.

В Центре общественного здоровья добавили, что в Украине доступны 11,3 млн доз четырех вакцин:

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы 01 AstraZeneca

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы 01 CoronaVac

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы 01 Pfizer

94,3% госпитализированных с COVID-19 в Украине за последние три месяца – невакцинированы 01 Moderna

"Все эти вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизнь", - подчеркнули в ЦОЗ.

Топ комментарии

  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Вы народ уже держите конкретно за быдло, которое ничего вокруг не видит и не слышит. У каждого из нас есть друзья, родственники, которые вакцинировались, и каждый имеет возможность сравнивать, что заявляете вы, и что происходит в реальности. Хватит врать, и поскромнее обращайтесь со статистикой.
  • Super Gut
    Если бы старина Дарвин был бы жив, то он бы дополнил свою теорию новым фактом эволюции: в 21 веке подыхают в первую очередь не самые слабые, а самые тупорылые. Именно эти тупорылые сейчас по 800 единиц в день подыхают от ковида. А были бы мозги - поняли, что вакцинация спасает жизнь
  • olele
    Из Донецка@_dn_ru



    Читаю крики души россиян, страдающих от принуждения к прививке.
    Приезжайте в ДНР!
    Тут нет ни вакцин, ни QR-кодов.
    Врачей тоже почти нет.
    Естественный отбор и свобода смерти.
    Все, как вы любите.
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