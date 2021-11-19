Лукашенко признал, что белорусские силовики могли помогать мигрантам прорывать границу с Польшей

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко, называющий себя президентом, признал, что силовики могли помогать мигрантам прорвать границу с Польшей. Но ему это неинтересно и он не будет разбираться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью BBC.

"Я думаю, что это (помощь силовиков в прорыве границы с Польшей, - ред.) абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Возможно, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться", – заявил Лукашенко.

В то же время, он отрицает причастность к организации миграционного кризиса.

"Я сказал им (Западу, – ред.), что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, удерживать их на границе, и если они будут продолжать приходить, я все равно не буду их останавливать, потому что они не едут в мою страну", – добавил Лукашенко.

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"Это я имел в виду. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они шли через Беларусь".

Ранее Министерство обороны Польши заявляло, что белорусские силовики ломали забор на границе для прорыва мигрантов.

Кроме того, они вооружали их шумовыми гранатами.

Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси с 1994 года, но его переизбрание на пост президента в 2020 году было широко дискредитировано массовыми акциями протестов и не признано в мире.

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ЕС обвинил его в организации пограничного кризиса с Польшей, Литвой и Латвией в течение последних месяцев в ответ на санкции, введенные против Беларуси за ее жестокое подавление оппонентов, участвовавших в массовых протестах после выборов в августе 2020 года.