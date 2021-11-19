16-летний подозреваемый в ДТП в Харькове признал вину

16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский во время допроса 19 ноября признал свою вину в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, в котором погиб 58-летний водитель Chevrolet.

Об этом "Суспільному" сообщила защитница подозреваемого Инна Данилова. Ранее она утверждала, что Харьковский не помнит, был ли он за рулем в день аварии, передает Цензор.НЕТ.

"На тот момент это действительно было так - он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в чувство. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обоснованно смог предоставить показания", - сказала Данилова.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский.