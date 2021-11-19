От пули российских оккупантов на Донбассе погиб Уберт Мрачковский - воин 8 полка Сил специальных операций. ФОТО

19 ноября, в районе проведения ООС в Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ со стороны российских войск, погиб 33-летний Уберт Валерьевич Мрачковский, житель Хмельницкого, старший солдат, военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций ВС Украины.

Об этом говорится на фейсбук-странице Командования Сил специальных операций ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Грустно терять друзей. Горько терять собратьев. Еще хуже терять того, с кем в свое время, прошел долгий путь военной службы и проходил до того самого трагического момента. В районе Операции объединенных сил/Joint Forces Operation получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью наш собрат – старший солдат Мрачковский Уберт Валерьевич. Ему навсегда будет 33 года. Украина потеряла Воина. Он навсегда останется в списках воинской части и нашей памяти. Воин выиграл свою войну и отдал дань нашей общей Победе. Наш долг перед ним — продолжать борьбу за свободу Украины, развиваться и становиться крепче!" – указывается в сообщении.