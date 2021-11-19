Первые таблетки от COVID-19 одобрили в ЕС
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19. Лекарства, которые не зарегистрированы в ЕС, можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.
В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир".
По информации производителя, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма и, таким образом, замедляет дальнейшее развитие COVID-19.
EMA также объявила о начале процедуры проверки таблеток от коронавируса Paxlovid от американского фармацевтического гиганта Pfizer.
По словам производителя, препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с высоким риском после коронавирусной инфекции.