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Первые таблетки от COVID-19 одобрили в ЕС

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Первые таблетки от COVID-19 одобрили в ЕС
Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19. Лекарства, которые не зарегистрированы в ЕС, можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.

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В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир".

По информации производителя, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма и, таким образом, замедляет дальнейшее развитие COVID-19.

EMA также объявила о начале процедуры проверки таблеток от коронавируса Paxlovid от американского фармацевтического гиганта Pfizer.

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По словам производителя, препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с высоким риском после коронавирусной инфекции.

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Если они реально дают лечебный еффект, а не просто симптоматический, то это реально прорыв в лечении вирусных инфекций
  • Ksenia VB
    а потім печіночку лікуй.
  • юрий иванов b93e8b4c
    У известного писателя о казачестве М.Шолохова есть знаменитое выражение - Быстро робиться, слепые родяться!!! Навыпускали вакцины-скороспелки, эффективность которых так и остается под большим вопросом - привитые люди продолжают заражаться и даже не однократно после 2-3 кратного вакцинирования(???) До сих пор нет конкретных рекомендаций о конкретных вакцинах для вакцинации людей с накопленными своими житейскими заболеваниями или запретах. У людей нет информации о периодах вакцинации разными вакцинами и их противодействиях при смешанном вакцинировании, т.е. набор вопросов не уменьшается. о на этом зарабатывают большие бабки. Теперь появилась новая очень не дешевая тема борьбы с Короной такими же таблетками-скороспелками (примерно $700 за штуку!? - 18000 грн.) без официальных результатов клинических исследований. Как говорят опытные врачи - а создание и внедрение в лечение самых простых мед.препаратов от температуры или поноса требуется не менее 1,5-2 года, но никак не 0.5-1 год для такого сложного препарата, как вакцина или таблетка от серьезного вирусного заболевания.
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