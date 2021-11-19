Байден вернулся к исполнению обязанностей после медпроцедуры

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинской процедуры.

Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.

"Президент побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35. Президент был в хорошем настроении и к тому времени вернулся к полномочиям", - написала Псаки.

По ее словам, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.

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В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут. Таким образом она стала первой в истории женщиной, исполняющей обязанности президента США.

Ранее в пятницу Байден передал полномочия Харрис на то время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида.