Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" отклонил результаты внутреннего расследования нападения на журналистов "Схем" и инициировал проведение нового

Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов "Схем" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) и отклонил их. Сами результаты так и не были обнародованы, как ранее требовал министр финансов Сергей Марченко.

Глава наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Оляна Гордиенко объяснила Радио Свобода, что наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, а потому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдательный совет не удовлетворен результатом. Не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны. И будет инициировать новое", – рассказала Оляна Гордиенко.

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Внутреннее расследование касается нападения на журналистов в кабинете председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, когда вопрос "Схем" о крупном валютном кредите банка вызвал агрессивную реакцию председателя правления, приказавшего применить силу против журналистов.

Ранее двух нападавших на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Одного из них, директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями. Впоследствии стало известно, что из "Укрэксимбанка" окончательно уволили двух нападавших на журналистов "Схем" - Тельбизова и Осипова, которых восстановили на должностях.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.