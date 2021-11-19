Монастырский вручил двум комбатам Нацгвардии наградное оружие, которого ранее лишил нардепа от ОПЗЖ Киву. ФОТО

Министр внутренних дел Денис Монастырский вручил наградное оружие, которого лишил нардепа от ОПЗЖ Илью Киву, двум офицерам Национальной гвардии - подполковникам Назару Ясинскому и Сергею Сидорину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

"Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого был лишен Илья Кива за поступки, дискредитирующие награжденного. И сегодня это оружие я передаю в руки самых достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев – превыше всего!", - написал Монастырский.

Как отметил министр, боевой опыт у награжденных с 2014 года. Разведывательное подразделение подполковника Ясинского в 2018 году во время выполнения задач в районе проведения ООС выявило диверсионную группу в количестве 6 человек, двигавшуюся к позициям одной из бригад ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь, заставив противника отступить.

Подполковник Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шести раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское Донецкой области, а во время операции в районе Светлодарской дуги ему удалось обустроить 9 новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять линию украинских бойцов.

Оба офицера были отмечены наградным огнестрельным оружием.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа ОПЗЖ Илью Киву права на наградное оружие.

18 ноября Кива сдал два наградных пистолета.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив нардепа ОПЗЖ Іллю Киву права на нагородну зброю.

18 листопада Кива здав два нагородні пістолети.